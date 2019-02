Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer leicht verletzt

Paderborn - Neuenbeken (ots)

Zur Unfallzeit befuhr ein 49-jähriger Mann aus Paderborn mit seinem Rennrad die Steigung am Henkelberge aus Richtung Neuenbeken kommend in Fahrtrichtung B 64. In gleiche Richtung fuhr eine 66-jährige Frau aus Borgentreich mit ihrem schwarzen Opel Meriva. Sie übersah den Rennradfahrer, obwohl dieser sein Licht eingeschaltet hatte und berührte ihn mit dem rechten Aussenspiegel ihres Fahrzeugs. Der Radfahrer stürzte auf Grund dessen und zog sich, weil er einen Helm trug, nur leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Das Rennrad blieb unbeschädigt.

