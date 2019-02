Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall Paderborn - Wewer, Alter Hellweg

Wasserburg Samstag 16.02.2019 - 08:50h

Paderborn - Wewer (ots)

Zur o.g. Unfallzeit befuhr die 37 jährige Ford Fahrerin die Straße Wasserburg in PB-Wewer und beabsichtigte an der Einmündung Alter Hellweg nach links in FR Alfen abzubiegen. Ein 39 jähriger Volvo Fahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Straße Alter Hellweg von Paderborn kommend in FR Alfen. Beim Einbiegen übersah die 37 jährige Ford - Fahrerin den vorfahrtberechtigten Volvo Fahrer und es kam zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich bei dem Verkehrsunfall. Ein RTW war im Einsatz und verbrachte die Unfallverursacherin zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus.

Gesamtschaden: 12000 Euro

