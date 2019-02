Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit Personenschaden Paderborn, B1

Alte Schanze Freitag 15.02.2019 - 15:25h

Paderborn (ots)

Zur o.g. Unfallzeit befuhren zwei Fahrzeugführer die B1 in Fahrtrichtung Salzkotten und beabsichtigen diese an der Ausfahrt "Alte Schanze" zu verlassen. Die 52 jährige Daimler Fahrerin hielt an der Haltlinie zur Alten Schanze an. Der 50 jährige BMW Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen und die 52 jährige Fahrzeugführerin klagte über starke Nackenschmerzen.

