Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Gaststätte

Delbrück (ots)

(mb) An der Langestraße zwischen den Kreisverkehren Südstraße und Rietberger Straße ist in der Nacht zu Mittwoch in eine Gaststätte eingebrochen worden.

Die Täter schlugen an der Gebäudefront eine Scheibe ein und stiegen durch das Fenster in das Lokal ein. Sie brachen Spielautomaten auf und entwendeten daraus das Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

