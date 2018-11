POL-AA: Ostalbkreis: Straßenrennen zwischen Schorndorf und Lorch

Aalen (ots) - Schorndorf/Lorch: Straßenrennen

Gegen 16.30 Uhr am Montagnachmittag befuhren zwei BMW-Fahrer die B 29 in Fahrtrichtung Aalen. Etwa nach dem Sünchentunnel fuhren sie nebeneinander, verlangsamten ihre Geschwindigkeit und bremsten hierdurch den Verkehr ab. Danach beschleunigten sie ihre Fahrzeuge stark und fuhren mit stark überhöhter Geschwindigkeit bis zur Anschlussstelle Lorch-Weitmars, wo sie die B 29 wieder verließen. Die Kennzeichen der beiden BMW sind bekannt, die Ermittlungen zu den Fahrern dauern an. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die ausgebremst wurden, das augenscheinliche Rennen der beiden beobachtet haben oder durch das Verhalten gar gefährdet wurden, sich unter Tel.: 07171/3580 zu melden.

