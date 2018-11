Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Zwischen dem 21. November 2018, 20.00 Uhr, und dem 22. November 2018, 07.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten auf, der an der Amerikastraße stand. Aus dem Inneren entwendeten sie den gesamten Inhalt. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Emstek - Einbruch in Vereinsheim

In der Zeit vom 21. November 2018, 21.00 Uhr, und 22. November 2018, 09.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Sportallee ein. Im Inneren suchten sie nach Wertgegenständen. Des Weiteren wurde in eine Tennishalle eingedrungen. Über etwaiges Diebesgut liegen keine Erkenntnisse vor. Der Sachschaden beläuft sich auf 1200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Cloppenburg - In leerstehendes Haus eingebrochen

Zwischen dem 21. November 2018, 20.30. Uhr, und dem 22. November 2018, 07.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein leerstehendes Wohnhaus in der Eisenbahnstraße ein. Die Täter durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Ob sie etwas erbeuten konnten, ist bislang unbekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

