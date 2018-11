Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Verkehrsunfallflucht

Zwischen dem 16. Und 19. November 2018 wendete vermutlich ein Transporter auf einer Grundstückseinfahrt im Eulenweg. Hierbei stieß er gegen das Mauerwerk einer Garage. Die Höhe des entstandenen Schadens ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Garrel - Unfall ohne Führerschein verursacht

Am 21. November 2018 kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Garreler wollte mit seinem Pkw von einem Parkplatz auf die Hauptstraße auffahren. Hierbei übersah er eine 44-jährige aus Bösel, die mit ihrem Pkw bereits auf der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Sachschaden in unbekannter Höhe entstand. Es wurde niemand verletzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 19-jährige nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell