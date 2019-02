Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit Personenschaden / Paderborn, Fürstenweg

Ferrariweg Samstag 16.02.2019 - 00:10h

Paderborn (ots)

Zur o.g. Unfallzeit befuhr eine 26 jährige BMW Fahrerin den Fürstenweg in FR Fischteiche und beabsichtigte an der Kreuzung Fürstenweg / Fürstenallee nach links in Richtung Fürstenallee abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 42 jährige Skoda Fahrerin die Dubelohstraße in FR Paderborn. Die Lichtzeichenanlage war zur Nachtzeit in Betrieb. Die BMW Fahrerin bog links in FR Fürstenallee ab, ohne auf den Vorrang der entgegenkommenden Fahrzeugführerin zu achten. Es kam zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich bei dem Verkehrsunfall. Ein RTW war im Einsatz.

