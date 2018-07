POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Montag, 09.07.2018

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Einbrecher flüchtet, Kronberg, Unterer Thalerfeldweg, Freitag, 06.07.2018, 20:00 Uhr bis Samstag, 07.07.2018, 01:05 Uhr

(fs)Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam in ein Haus in der Straße "Unterer Thalerfeldweg" in Kronberg eingebrochen. Die Bewohner des Hauses sahen den Täter, als sie gegen 01:00 Uhr zu ihrer Anschrift zurückkehrten. Der Täter flüchtete daraufhin mit seinem Diebesgut in Höhe von ca. 1.500 Euro in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 zu melden.

2. Scheibe eingeworfen, Anspach, Bahnhofstraße, Samstag, 07.07.2018, 20:15 Uhr bis Sonntag, 08.07.2018, 08:00 Uhr

(fs)Mithilfe eines Gullideckels verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag Zutritt zu einem Geschäft in der Bahnhofstraße in Anspach. Ersten Ermittlungen zufolge warfen die Täter den Gullideckel gegen die Scheibe des Eingangsbereiches, um so die Räumlichkeiten zu betreten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 zu melden.

3. Fenster aufgehebelt, Stierstadt, Birkenstraße, Samstag, 07.07.2018, 20:00 Uhr bis Sonntag, 08.07.2018, 19:45 Uhr

(fs)In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus in der Birkenstraße in Stierstadt ein. Die Täter machten sich in nahezu allen Räumen des Hauses auf die Suche nach Diebesgut, bevor sie sich unerkannt vom Tatort entfernten. Der durch das gewaltsame Eindringen verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 zu melden.

4. Tür hält stand, Kronberg im Taunus, Talweg, Samstag, 07.07.2018, 12:45 Uhr bis 14:10 Uhr

(fs)Ein bislang unbekannter Täter versuchte, die kurzeitige Abwesenheit der Bewohner eines Hauses im Talweg in Kronberg auszunutzen, indem er sich Zutritt über die Terrassentür verschaffen wollte. Diese hielt den mehrfachen gewaltsamen Versuchen des Täters aber stand, sodass dieser sich unerkannt vom Tatort entfernte. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 zu melden.

5. Wertsachen aus Auto entwendet, Oberursel, George-C.-Marshall-Ring, Sonntag, 08.07.2018, 22:00 Uhr bis Montag, 09.07.2018, 04:45 Uhr

(fs)Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag Wertsachen in Höhe von ca. 1.600 Euro aus einem Fahrzeug entwendet. Der Diebstahl ereignete sich im George-C.-Marshall-Ring in Oberursel vor der Wohnanschrift des Geschädigten. Ersten Ermittlungen zufolge öffneten die Täter das Fahrzeug auf bislang unbekannte Weise und durchsuchten dieses. Nach der Tat entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 zu melden.

6. Fahrzeugteile gestohlen, Steinbach, Feldbergstraße, Hohenwaldstraße, Sonntag, 08.07.2018

(fs)Unbekannte Täter haben mutmaßlich im Laufe des Sonntages an gleich zwei Adressen in Steinbach zugeschlagen. Dabei montierten die Täter Fahrzeugteile von am Straßenrand geparkten Fahrzeugen ab und entwendeten diese. Mit der Beute im Wert von ca. 400 Euro entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 zu melden.

7. Vandalen beschädigen Fahrzeug, Arnoldshain, Forsthausstraße, Freitag, 06.07.2018, 18:00 Uhr bis Samstag, 07.07.2018, 14:15 Uhr

(fs)Vandalen haben in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag in der Forsthausstraße in Arnoldshain gewütet. Dabei beschädigten die Unbekannten einen dort abgestellten Jeep sowie ein Geländer. Durch die gewaltsamen und mutwilligen Beschädigungen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06081 / 9208 - 0 zu melden.

8. Fahrzeug mit Farbe beschmiert, Wehrheim, Hauptstraße, Freitag, 06.07.2018, 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr

(fs)Ein in der Hauptstraße in Wehrheim geparkter weißer Fiat 500 wurde am Freitagmittag von bislang unbekannten Tätern beschädigt, indem er mit Farbe beschmiert wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06081 / 9208 - 0 zu melden.

9. Fahrradfahrer schwer verletzt, Wehrheim, Kreisstraße 728, Sonntag, 08.07.2018, 22:50 Uhr

(fs)Ein 19-jähriger Fahrradfahrer zog sich am Sonntagabend auf der Kreisstraße 728 schwere Verletzungen zu, als er von Wehrheim kommend in Richtung Pfaffenwiesbach fuhr. Ersten Ermittlungen zufolge, stürzten der 19-Jährige und ein 22-jähriger Mitfahrer bei abschüssigem Straßenverlauf kurz nach einer Bergkuppe. Dabei zog sich der 19-jährige Fahrer des Fahrrads schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer des Fahrrads zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06081 / 9208 - 0 zu melden.

10. Auffahrunfall auf der Landesstraße, Weilrod, Landesstraße 3025 Freitag, 06.07.2018, 10:10 Uhr

(fs)Ein Auffahrunfall mit einer Schadensumme von ca. 4.200 Euro ereignete sich am Freitag auf der Landesstraße 3025 in Fahrtrichtung Rod an der Weil. Der Unfall ereignete sich mutmaßlich weil eine 23-jährige Golf-Fahrerin einer 26-jährigen Ford-Fahrerin auffuhr, da diese verkehrsbedingt an der Einmündung Richtung Weilrod-Cratzenbach anhalten musste. Die 23-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell