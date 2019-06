Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt, Brand in Mehrfamilienhaus

Mainz (ots)

Freitag, 21. Juni 2019 - 08:00 Uhr Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Alexander-Diehl-Straße ist heute Morgen gegen 06:25 Uhr über Notruf der Polizei Mainz gemeldet worden. Sofort ausrückende Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Mainz, der Rettungsdienste und der Polizei Mainz stellten einen Brand in einer oberen Etage des Anwesens fest. Bereits um kurz vor 07:00 Uhr hat die Feuerwehr das Feuer gelöscht. Die Anwohner sind durch Feuerwehr aus dem Haus geführt worden. Während der Brandbekämpfung werden diese durch den Rettungsdienst betreut und können sich im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Weisenau aufhalten. Zehn Personen haben dabei nach derzeitigem Stand eine Rauchgasintoxikation erlitten. In dem Anwesen sind insgesamt 41 Personen gemeldet. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Das gesamte Haus ist durch die Feuerwehr gelüftet worden und konnte um 07:50 Uhr frei gegeben werden. Eine Gefahr besteht für die Bewohner nicht mehr. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Brandursache können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden.

