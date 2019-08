Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Hochwertiges E-Bike entwendet - Polizei sucht Hinweise auf den Täter

Neunkirchen (OT Salchendorf) (ots)

Am frühen Montagmorgen (12.08.2019), gegen 03:45 Uhr, warf ein bisher unbekannter Täter mit einem Pflasterstein die Schaufensterscheibe eines Fahrradladens in der Wildener Straße ein. Aus dem Laden wurde ein hochwertiges E-Bike der Marke Kellys, Typenbezeichnung THEOS 60, im Wert von 4900,- entwendet, mit dem der Täter in Richtung Neunkirchen fuhr. Es entstand zudem ein Sachschaden von circa 3000,- Euro. Hinweise bitte an die Kripo in Siegen unter 0271/7099-0

