HDP-RP: Kinderfreizeit Sohrschied lernt Spurensuche am Campus Hahn

Die diesjährige "Kinderfreizeit Sohrschied" des Evangelischen Jugend Kooperationsraums Simmern- Rheinböllen besuchte einen Tag die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz am Campus Hahn. Im "Detektivcamp" lernten 21 Kinder im Alter von 9-12 Jahren unter Anleitung von Kriminaldirektor Werner Gräf als "Detektivschüler" alles, was man als gute "Spürnase" wissen muss. Dank der ehrenamtlichen Mitarbeiter, die unter der Leitung von Jugendreferentin Susanne Belzner die Kinderfreizeit vorbereitet und das aufwendige Programm mit viel Kreativität gestaltet hatten, erlebten die Kinder acht tolle Tage und konnten am Ende ihr Detektivdiplom und ihren "Freizeitdetektivausweis" in Empfang nehmen. Am Ende der einwöchigen Freizeit stand für die Teilnehmer fest: Der Tagesausflug zur Hochschule auf dem Hahn mit dem Spurensicherungsworkshop und das anschließende Dorfspiel in Lötzbeuren, bei dem die Detektivschüler einen Juwelenraub aufklären konnten, waren aus Sicht der Kinder das Highlight der beliebten Kinderfreizeit.

