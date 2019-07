Hochschule der Polizei

HDP-RP: Studierende der Hochschule der Polizei spendeten für Kristina Vogel

Büchenbeuren (ots)

Die Übergabe an die Olympiasiegerin im Bahnradfahren von 2012 und 2016 erfolgte im Rahmen eines Benefizspiels der Lotto-Elf in Bruchweiler-Bärenbach. Schirmherrin dieser Veranstaltung war Polizeikommissarin Miriam Welte, Spitzensportlerin der rheinland-pfälzischen Polizei, die jahrelang große sportliche Erfolge mit Kristina Vogel erreicht hat. Stellvertretend für alle Spender übergab Polizeikommissaranwärterin Paula Schumacher den Scheck in Höhe von 1000 Euro an die sichtlich gerührte Kristina Vogel.

