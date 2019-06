Hochschule der Polizei

HDP-RP: Studierende der Hochschule der Polizei leisten feierlichen Eid in Lahnstein

Büchenbeuren (ots)

"Ich schwöre Treue dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz." Mit diesen Worten beginnt die Eidesformel, welche die jungen Studierenden am heutigen Tage geleistet haben. Mehr als 2000 Besucherinnen und Besucher waren angereist, um die Zeremonie in Lahnstein mitzuerleben. Unter den Gästen befanden sich neben den Angehörigen der Studierenden auch zahlreiche Vertreter aus Politik, Kirche, Justiz sowie aus dem benachbarten Ausland. Die Feierlichkeiten begannen bereits morgens mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Martinskirche. Unter den gespannten Blicken von Angehörigen und Gästen formierten sich anschließend die 204 Polizeikommissaranwärterinnen und 395 Polizeikommissaranwärter auf dem Salhofplatz.

In seiner Rede betonte Minister Roger Lewentz die Bedeutung der Vereidigung. "Die Polizei ist der sichtbarste und stärkste Repräsentant des Staates. Gerade deshalb ist es wichtig, den heutigen Eid in aller Öffentlichkeit zu leisten und damit die Verantwortungsübernahme sichtbar zu machen." Der Direktor der Hochschule der Polizei Friedel Durben zeigte sich stolz, in diesem Jahr 599 junge Menschen in Lahnstein vereidigen können. "Wir werden ihnen in den nächsten Jahren die notwendigen Kompetenzen vermitteln, die sie für den anspruchsvollen Polizeidienst benötigen."

Während der Abnahme des Diensteides durch den Inspekteur der Polizei Rheinland-Pfalz Jürgen Schmitt, lag die Anspannung auf dem Salhofplatz förmlich in der Luft. Auch die Studiengangsprecher der vereidigten Bachelorstudiengänge ergriffen das Wort. "Die ersten Herausforderungen im Studium haben wir nun gemeistert und sind dabei immer mehr zu einem Team und einer Einheit geworden", fasste Tonio Strütt die ersten Monate des Studiums zusammen. "Wir haben große Erwartungen an uns selbst, die gestellten Anforderungen zu erfüllen", fügte Andreas Willgerodt abschließend hinzu. Nach dem offiziellen Teil gratulierten die Angehörigen und genossen bei Eintopfessen und Kuchen gemeinsam mit den weiteren Gästen das Platzkonzert des Landespolizeiorchesters unter Leitung von Dirigent Stefan Grefig.

