POL-PPRP: Führungswechsel bei der Zentralen Kriminalinspektion und der Kriminalinspektion Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots) - Heute Morgen, 12. November 2018, wurden in einer Feierstunde die bisherige Leiterin der Zentralen Kriminalinspektion und der bisherige Leiter der Kriminalinspektion Ludwigshafen vom Polizeipräsidenten Thomas Ebling verabschiedet und die Neuen offiziell in ihre neuen Ämter eingeführt. Nach 10 Jahren beim Polizeipräsidium Rheinpfalz wurde die bisherige Leiterin der Zentralen Kriminalinspektion, Frau Kriminaldirektorin Silke Rehmann, verabschiedet. Frau Rehmann wechselte zum 01.10.2018 ins Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz nach Mainz und übernahm dort eine Abteilungsleitung. Als Nachfolger von Frau Rehmann begrüßte Herr Ebling, Herrn Kriminaloberrat Stefan Becht. Der 43-Jährige ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt im Kreis Südliche Weinstraße. Er wurde 1995 in den Polizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt und war anschließend in unterschiedlichen Funktionen bei der Polizeiinspektion Speyer, der Kriminaldirektion und im Führungsstab tätig. Nach seinem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster war er von 2011 bis 2013 Dezernatsleiter und stellvertretender Abteilungsleiter im Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz und danach bis 2016 Referent für Verbrechensbekämpfung im Ministerium des Innern und für Sport in Mainz. Seit 2016 leitete er die Kriminalinspektion Landau.

Nach dem offiziellen Amtswechsel bei der Zentralen Kriminalinspektion folgte der Amtswechsel bei der Kriminalinspektion Ludwigshafen. Herr Ebling verabschiedete den bisherigen Leiter, Herrn Kriminaldirektor Alexander Welter. Herr Welter wechselte zum 01.10.2018 innerhalb des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zur Kriminalinspektion Landau, übernahm deren Leitung und gleichzeitig die stellvertretende Leitung der Polizeidirektion Landau.

Neu im Polizeipräsidium Rheinpfalz begrüßte unser Polizeipräsident Frau Kriminalrätin Katrin Luckenbach. Die 35-Jährige wurde 2003 in den Polizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach mehreren Stationen bei Polizeiinspektionen im Polizeipräsidium Koblenz vollzog sie den Spartenwechsel von der Schutzpolizei zur Kriminalpolizei. Von 2009 bis 2013 verrichtete sie Dienst bei der Kriminalinspektion Neuwied. Nach diversen Förderstationen in den Jahren 2013 bis 2016 begann sie ihr Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Dieses Masterstudium schloss Frau Luckenbach im September 2018 erfolgreich ab. Ihre sogenannte Erstverwendung führt sie nun ins Polizeipräsidium Rheinpfalz. Hier übernimmt Kriminalrätin Luckenbach als Nachfolgerin von Herrn Welter die Leitung der Kriminalinspektion Ludwigshafen.

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen Erfolg in ihren neuen Ämtern.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Sandra Giertzsch

Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell