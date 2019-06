Polizei Braunschweig

POL-BS: Imbissbetreiber schlug den Täter in die Flucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Frankfurter Straße 17.06.2019, 13 Uhr

Ohne dass jemand zu Schaden gekommen ist, gelang es einem Mann, den Überfall auf seinen Imbiss zu beenden und den Täter ohne Beute zu vetreiben.

Am Montagmittag betrat eine männliche Person den Verkaufsraum einer kleinen Pizzeria, wo sich der Inhaber des Imbisses gerade allein befand. Kunden oder weitere Mitarbeiter waren zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend. Der Unbekannte forderte ihn auf, all sein Geld herauszugeben, und hielt dabei eine Stofftasche sowie eine Waffe in den Händen.

Der Imbissbetreiber konterte jedoch mit einer Gegenfrage und brachte den Täter völlig aus dem Konzept. Als er dann nach einer langen Pizzaschaufel griff, verließ der Täter fluchtartig die Örtlichkeit.

Weder das Opfer noch der Täter wurden hierbei verletzt. Beute konnte der Unbekannte auch nicht erlangen.

Die Polizei sucht nun nach einem 30- bis 35-jährigen, schlanken Mann, etwa 180 cm groß. Er war bekleidet schwarzen Jacke, einer Mütze und einem Camouflage-farbenen Halstuch.

