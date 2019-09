Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Zwei Einbruchsdiebstähle in der Mombacher Straße

Mainz (ots)

Freitag, 20.09.2019, 12:00 Uhr - Montag, 23.09.2019, 07:45 Uhr

Unbekannte Täter gelangen über einen Vorsprung an ein Fenster im ersten Obergeschoss eines gewerblich genutzten Gebäudes. Dieses Fenster hebeln die Täter auf und gelangen so in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchen die Büroräumlichkeiten und entwenden Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Freitag, 20.09.2019, 17:00 Uhr - Montag, 23.09.2019, 07:20 Uhr

In unmittelbarer Nähe zu oben genanntem Objekt verschaffen sich unbekannte Täter ebenfalls mittels Aufhebeln eines Fensters im ersten Obergeschoss Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Bildungseinrichtung. Im Innenbereich hebeln die Täter eine abgeschlossene Tür zu den Büroräumlichkeiten auf und durchsuchen den Bereich. Sie entwenden Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Es liegen keine Täterhinweise vor. Die Ermittlungen dauern in beiden Fällen an.

