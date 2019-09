Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Budenheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz (ots)

Donnerstag, 19.09.2019, 09:30 Uhr - Freitag, 20.09.2019, 11:45 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschaffen sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in Budenheim indem sie die Terrassentür aufhebeln. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.

