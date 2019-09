Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Einbruchsdiebstähle in Mainzer Neustadt

Mainz (ots)

Freitag, 20.09.2019, 21:30 Uhr - Samstag, 21.09.2019, 07:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es zu einem Einbruch in Büroräumlichkeiten am Gartenfeldplatz. Der Täter schiebt den Rollladen hoch, hebelt das Fenster auf und entwendet Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Freitag, 20.09.2019, 18:30 Uhr - Samstag, 21.09.2019, 09:00 Uhr

In der gleichen Nacht kommt es zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Nackstraße. Der Täter versucht über die Zugangstür in das Innere des Geschäftes zu gelangen, es bleibt jedoch beim Versuch.

Am Samstagsmittag meldet sich ein 18-Jähriger bei der Polizei und gibt an, an beiden Taten beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittlungen dauern an.

