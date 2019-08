Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190827.1 Norderwöhrden: Unfallbeteiligter gesucht

Norderwöhrden (ots)

Bereits am 21. August 2019 ist es in Norderwöhrden zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen. Einer der Beteiligten entfernte sich vom Unfallort - nach ihm sucht die Polizei nun.

Gegen 12.35 Uhr war der Anzeigende mit seinem Kleinbus auf der Bundesstraße 203 aus Richtung Büsum kommend in Richtung Heide unterwegs. Nach Durchfahren des Kreisverkehrs Norderwöhrden kam ihm kurz vor dem in Fahrtrichtung Heide liegenden Verkaufsstand auf seiner Fahrspur ein vermutlich dunkelblauer Wagen entgegen. Zwar wich der Geschädigte bis auf den Grünstreifen aus, konnte eine Berührung der Fahrzeuge aber dennoch nicht vermeiden. Trotz des Unfallgeschehens, bei dem an dem Daimler des Anzeigenden ein Schaden entstand, setzte der Unfallverursacher seinen Weg unbeirrt fort. Laut dem Viano-Fahrer aus Bayern besaß der flüchtige Wagen die Größe eines Golfes - möglicherweise handelte es sich um einen Kombi. Der Fahrzeugführer könnte ein Cap getragen haben. Wer Hinweise auf diese Person oder ihr Fahrzeug geben kann, sollte sich mit der Polizei in Wesselburen unter der Telefonnummer 04833 / 42875 in Verbindung setzen. Dies gilt insbesondere für den Gesuchten selbst.

