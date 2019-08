Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190826.7 Büsum: Widerstand einer Frau

Büsum (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes wegen Beziehungsstreitigkeiten hat eine Frau in der Nacht zum Sonntag in Büsum erheblichen Widerstand geleistet. Letztlich verbrachte sie einige Stunden im Polizeigewahrsam.

Kurz nach Mitternacht machte sich eine Streife auf den Weg in die Nordseestraße. Dort sollte es zwischen einem Pärchen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Im Verlauf der Sachverhaltsklärung erteilten die Beamtinnen der weiblichen Beteiligten einen Platzverweis. Weil die 43-Jährige diesen trotz Aufforderung vehement missachtete, nahmen die Polizisten sie in Gewahrsam. Bereits vor Ort und auch nach Eintreffen auf dem Heider Revier leistete die Beschuldigte massiven Widerstand. Sie schlug um sich, zog den Beamtinnen an den Haaren und kratzte sie. Im Zuge der Attacken erlitten die Polizistinnen leichte Verletzungen, waren aber weiterhin dienstfähig. Bei ihrer Entlassung aus dem Gewahrsam erklärte die Büsumerin ihr Verhalten mit ihrem heißblütigen Temperament - sie wird sich als Folge ihres Gemüts wegen des Widerstandes strafrechtlich verantworten müssen.

Merle Neufeld

Polizeidirektion Itzehoe

