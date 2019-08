Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190826.5 Itzehoe: Unfall unter Alkoholeinfluss

Itzehoe (ots)

Samstagabend ist es in Itzehoe auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen. Einer der Beteiligten stand unter Alkoholeinfluss - er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Gegen 21.30 Uhr befanden sich die beiden Unfallbeteiligten auf dem Penny-Parkplatz in der Edendorfer Straße. Nachdem der Fahrer eines Opels seine Parklücke bereits rückwärts verlassen hatte und weiterhin rückwärts über den Platz fuhr, legte ein 37-Jähriger mit seinem BMW ebenfalls den Rückwärtsgang ein und startete. Die beiden Verkehrsteilnehmer kollidierten miteinander, an ihren Autos entstanden leichte Schäden. Bei dem Insassen des Zafiras stellten Beamte während der Sachverhaltsaufklärung Atemalkohol fest - ein großes Bier habe er getrunken, so der Fahrer. Ein Atemalkoholtest bei dem 44-Jährigen ergab einen Wert von 0,56 Promille, so dass der Itzehoer sich einer Blutprobenentnahme unterziehen musste. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ein und fertigten eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell