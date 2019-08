Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190826.2 Krempe: Vier Beamte bei Einsatz verletzt

Krempe (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes hat eine psychisch erkrankte Person am Sonntagabend in Krempe erheblichen Widerstand geleistet und vier eingesetzte Beamte verletzt - alle Geschädigten waren nach dem Vorfall nicht mehr dienstfähig.

Gegen 23.00 Uhr ersuchte ein Kremper die Polizei um Hilfe, weil sein psychisch kranker Neffe äußerst aggressiv war und Geschirr zerschlagen hatte. Vor ein paar Tagen, so der Ersuchende, hatte der 35-Jährige ihn bereits körperlich angegriffen. Nach Rücksprache mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises ordnete dieser die Unterbringung des Elmshorners in einer geschlossenen Einrichtung an. Weil der Betroffene unberechenbar zu sein schien, suchte eine weitere Streife den Einsatzort auf, um die Maßnahme durchzusetzen. Der Mann, der die Polizisten mehrfach beleidigte und ihnen freiwillig nicht folgen wollte, sollte nun mit einfacher körperlicher Gewalt zum Rettungswagen gebracht werden. Hiergegen wehrte der Beschuldigte sich mit aller Kraft, stieß eine der Einsatzkräfte gegen einen Schrank und verpasste einer anderen mehrere Faustschläge ins Gesicht. Unter Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock gelang es schließlich, dem Beschuldigten Handfesseln anzulegen und ihn so auf die Reise in Richtung Krankenhaus zu schicken.

Alle beteiligten Einsatzkräfte begaben sich zur Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus - sie hatten zum Teil unter anderem Prellungen und Atemwegs- und Augenreizungen erlitten. Zunächst waren sie nicht mehr einsatzfähig.

Merle Neufeld

