POL-IZ: 190826.1 Quarnstedt: Schwerer Motorradunfall

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 295 erlitten. Er stürzte ohne Fremdeinwirkung und kam danach mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus.

Eine Gruppe von Bikern war um 16.20 Uhr auf der Borsteler Straße aus Richtung Borstel kommend in Richtung Quarnstedt unterwegs. In einer 90-Grad-Kurve vor der Ortschaft Quarnstedt verlor ein 22-Jähriger die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Fahrer und Motorrad rutschten nach rechts von der Fahrbahn und kamen dort zum Liegen. Nach einer Reanimation brachte ein Rettungshubschrauber den Schwerverletzten in ein Krankenhaus - sein Gesundheitszustand war zu diesem Zeitpunkt kritisch.

Während der Rettungsmaßnahmen und während der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt. Gegen 18.00 Uhr konnte der Verkehr wieder störungsfrei laufen.

