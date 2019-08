Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190826.6 Trennewurth: Mit knapp drei Promille am Steuer

Trennewurth (ots)

Sonntagvormittag haben aufmerksame Verkehrsteilnehmer in Trennewurth die Trunkenheitsfahrt einer Frau beendet und die Dame der Polizei übergeben. Ein Atemalkoholtest bei ihr lieferte ein Ergebnis von fast drei Promille.

Kurz nach 11.00 Uhr bemerkten zwei Verkehrsteilnehmer in Trennewurth ein Auto, das in starken Schlangenlinien unterwegs war, mehrfach auf die Gegenfahrbahn und auf den seitlichen Grünstreifen geriet. Recht offensichtlich, so die Zeugen später, war die Fahrzeugführerin des Volkswagens stark betrunken. Um Schlimmeres zu verhindern, stoppten sie den Wagen gemeinschaftlich auf der Bundesstraße in Höhe der Hausnummer 7 und alarmierten die Polizei. Zudem nahmen sie der Insassin des Polos, die ihre Fahrt fortzusetzen versuchte, vorsorglich die Fahrzeugschlüssel ab. Wie sich dann bei Eintreffen der Streife herausstellte, war die 57-Jährige derart betrunken, dass ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,95 Promille ergab. Die Polizisten ordneten darauf die Entnahme einer Blutprobe an - die Dithmarscherin wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell