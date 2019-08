Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190826.9 Süderdeich: Frau verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss

Süderdeich (ots)

Freitagabend ist eine Frau in Süderdeich von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Leipfosten und ein Verkehrsschild geraten. Sie entfernte sich vom Unfallort, eine Streife traf sie später noch fahrend an. Wie sich herausstellte, war die Dame nicht unerheblich alkoholisiert.

Gegen 21.45 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei, nachdem sie an der Einmündung der Kreisstraße 56 in die Landesstraße 156 einen Verkehrsunfall mit anschließender Flucht beobachtet hatte. Ein Renault war von der Hedwigenkooger Chaussee aus über die Hauptstraße gerauscht und gegen ein Schild und einen Pfosten geprallt. Verkehrsteilnehmer halfen der Verunglückten aus ihrer misslichen Lage - im Anschluss entfernte sich die Frau. Das Kennzeichen teilte die Zeugin der Polizei mit, da sie vermutete, die Verunfallte sei betrunken. Als eine Streife kurz darauf den Twingo in Wesselburen antraf, bestätigte sich der Verdacht. Ein Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,8 Promille, die Konsequenz war die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins und eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Verkehrsunfallflucht.

Die an der Beschilderung entstandenen Schäden wird die Beschuldigte begleichen müssen, etwa 600 Euro werden sie erwarten.

Merle Neufeld

