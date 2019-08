Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190826.8 Heide: Drogenfahrt

Heide (ots)

Sonntagabend hat eine Streife in Heide die Drogenfahrt eines jungen Mannes beendet. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen.

Um 19.25 Uhr überprüften die Beamten im Rahmen der Streife in der Bergstraße den Fahrer eines Passats. Während der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte bei ihrem Gegenüber gerötete Bindehäute und glasige Pupillen fest. Daraufhin angesprochen, räumte der Betroffene ein, am Vortag Marihuana konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest bei ihm verlief positiv, so dass eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen musste. Für die nächsten 24 Stunden darf der 20-Jährige nun kein Kraftfahrzeug führen und wird sich wegen des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel verantworten müssen.

Merle Neufeld

