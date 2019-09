POL-PPMZ: Mainz - Fahrerflucht nach Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Polizeipräsidium Mainz

Freitag, 20.09.2019, 13:50 Uhr

Am Freitagmittag befährt ein 31-jähriger Motorradfahrer die Peter-Altmeier-Allee. Kurz vor der Einmündung zur Kaiserstraße muss er aufgrund einer Versammlung hinter weiteren Fahrzeugen anhalten. Aus bisher ungeklärten Gründen fährt ein Auto auf das Leichtkraftrad auf und schiebt dieses auf den vor ihm haltenden PKW. Der Motorradfahrer stürzt und wird dabei verletzt.

Der Fahrer des Autos, auf welches das Motorrad aufgeschoben wurde, entfernt sich von der Unfallstelle ohne vorher auszusteigen. Es ist unklar, ob dieser den Zusammenstoß bemerkt hat. Um den Verkehr nicht weiter zu behindern, einigen sich die verbliebenen Beteiligten darauf, die Personalien an einem vereinbarten Ort in der Kaiserstraße auszutauschen. Während sich der Motorradfahrer dorthin begibt, entfernt sich der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

