Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eich - Einbruch in Altenpflegezentrum

Worms (ots)

Unbekannte Täter brechen in der Nacht von Dienstag, 17.09.2019, auf Mittwoch, 18.09.2019, in ein Altenpflegezentrum in der Straße Im Gießen ein. Über ein bodentiefes Fenster gelangen die Einbrecher zunächst in ein Büro. Aus aufgebrochenen Mitarbeiterspinden entwenden sie ca. 35 Euro Bargeld. Wertgegenstände wurde nicht gestohlen. Der entstandene Sachschaden, welcher derzeit noch nicht genauer beziffert werden kann, dürfte um einiges höher liegen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

