Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Horchheim - Kurioser Einbruch - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am gestrigen Dienstag, 17.09.2019, verlassen die Bewohner eines Hauses in der Straße Am Fronhof zwischen 10:00 und 13:00 Uhr ihr Anwesen. Alle Fenster und Türen verschließen sie ordnungsgemäß. Nach der Rückkehr muss das Ehepaar feststellen, dass bestimmte Wertgegenstände wie Schmuck, Uhren und eine Handtasche fehlen.

Am Objekt selbst können keinerlei Einbruchsspuren festgestellt werden. Wie die bisher unbekannten Täter in das Haus gelangt sind, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-116

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell