Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und der Kriminalpolizei Worms - Brand einer Obdachlosenunterkunft - Brandstifter ist ermittelt

Worms (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen der Wormser Kriminalpolizei konnte die Ursache des Brandes in der nur noch eingeschränkt nutzbaren Obdachlosenunterkunft in der Hafenstraße 46 in Worms vom 21.07.2019 nun geklärt werden.

Als Täter konnte ein 29-jähriger Bewohner der Unterkunft ermittelt werden. Der Mann hat die Brandlegung gestanden und ist derzeit auf Grund mehrerer vorangegangener Straftaten auf Anordnung des Gerichtes in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-116

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell