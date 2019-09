POL-PDWO: Offstein - Geparktes Fahrzeug beschädigt

Polizeidirektion Worms

Eine 18-jährige PKW-Fahrerin befährt in Offstein am gestrigen Montag, 16.09.2019, gegen 07:20 Uhr, die Straße Am Römerpfad in Fahrtrichtung Jahnstraße. Aufgrund der Witterung sind ihre Scheiben noch leicht beschlagen. In Höhe der Hausnummer 4 kollidiert die 18-Jährige mit einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug. Die Unfallverursacherin erleidet dabei einen leichten Schock. Das geparkte Fahrzeug wird derart beschädigt, dass es abgeschleppt werden muss. Zur Sachschadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

