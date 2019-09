Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Amtliche Kennzeichen mit schwarzer Folie überklebt

Worms (ots)

In den letzten Tagen wurden der Polizei Worms insgesamt drei Fahrzeuge mit veränderten amtlichen Kennzeichen gemeldet. Die Fahrer bzw. die Besitzer der Fahrzeuge überklebten dabei die linke Seite ihrer Kennzeichen mit einer schwarzen Folie, so dass das ursprünglich blaue Feld mit dem EU-Sternensymbol nun schwarz und die Sterne weiß waren.

Die geschilderte Veränderung der amtlichen Kennzeichen stellt eine Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld in Höhe von 65 Euro dar. In Einzelfällen kann auch der Tatbestand des Kennzeichenmissbrauchs und damit eine Straftat nach § 22 StGB vorliegen. Die Polizei Worms appelliert an alle Fahrzeugbesitzer die genannten Veränderungen zu unterlassen.

