Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Innenstadt - Trunkenheit im Verkehr wegen Zigarettenkauf

Worms (ots)

Zeugen beobachten in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02:45 Uhr, wie ein offensichtlich Betrunkener auf dem Gelände einer Tankstelle in der Wormser Innenstadt in sein Auto steigt. Ohne Beleuchtung fährt der Mann los, teilweise rückwärts unterwegs sucht er augenscheinlich den Heimweg.

Durch eine verständigte Streife kann der 50-Jährige wenige hundert Meter von der Tankstelle entfernt, direkt vor seiner Wohnung, kontrolliert werden. Ein Test ergibt 1,7 Promille. Den eingesetzten Beamten gegenüber gibt er an, dass er lediglich zur Tankstelle gefahren sei, um dort Zigaretten zu kaufen.

Der Führerschein des 50-Jährigen wurde vorläufig entzogen. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Strafverfahren gegen den 50-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, da begründete Zweifel daran bestehen, ob der Mann charakterlich geeignet zum Führen eines Kraftfahrzeuges ist.

