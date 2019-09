Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Mehrfamilienhaus in der Eckenbertstraße in Worms

Worms (ots)

Am Sonntag kam es gegen 14:30 Uhr in der Eckenbertstraße in Worms zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Unbekannte Täter gelangten über den Keller des Anwesens in die dortigen Wohnungen. Der Täter wurde durch die heimkommende Anwohnerin bei der Tatausführung gestört und flüchtete anschließend fußläufig in unbekannte Richtung. Es soll sich um eine männliche Person im Alter von ca. 30-40 Jahren gehandelt haben. Die Person sei dunkel gekleidet gewesen. Zum erlangten Diebesgut kann derzeit keine Aussage getroffen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Worms entgegen.

