Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruchversuch in Tankstelle

Worms (ots)

In der Nacht zum Sonntag versuchten unbekannte Täter, in eine Tankstelle in der Mainzer Straße einzubrechen. Nachdem sie im rückwärtigen Bereich bereits eine Öffnung zum Einstieg in die Räumlichkeiten der Tankstelle geschaffen hatten, wurden die Täter vermutlich durch den einsetzenden Einbruchalarm vertrieben und gaben die weitere Tatausführung auf. Die Täter hatten es schließlich so eilig, dass sie das mitgebrachte Einbruchwerkzeug vor Ort liegen ließen.

