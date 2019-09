Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Innenstadt - Sechs Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Worms (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 12.09.2019, befährt gegen 17:00 Uhr ein 22-jähriger Angestellter eines Fahrdienstes mit seinem PKW die Kyffhäuserstraße in Fahrtrichtung Rheinbrücke. Vor ihm muss ein 19-jähriger PKW-Fahrer aufgrund der Ampelanlage an der Feuerwehr abrupt abbremsen.

Nach eigener Aussage wird der 22-Jährige durch die beiden im Fahrzeug befindlichen Kinder derart abgelenkt, dass er auf das Fahrzeug des 19-Jährigen auffährt.

Das Fahrzeug des 22-Jährigen ist nicht mehr fahrbereit. Alle sechs Unfallbeteiligten, darunter auch die beiden Beifahrer des 19-Jährigen werden bei dem Unfall leicht verletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

