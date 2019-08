Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Wittlich (ots)

In der Nacht von Montag 05.08.2019, 23:00 Uhr zu Dienstag 06.08.2019, 08:30 Uhr kam es in Wittlich zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Die Fassade eines Gewerbeobjekts in der Kalkturmstraße wurde von bislang Unbekannten mit orangener Farbe besprüht. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wittlich, Tel.: 06571/926-0.

