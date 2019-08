Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Am Montag, 22.07.2019 kam es zwischen 14:00 - 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Radweg zwischen Wittlich und Plein im Grünewaldtunnel. Eine ca. 20-köpfige Gruppe kam aus Richtung Plein. Der Gruppe sollen 2 Radfahrerinnen entgegengekommen sein. Im Tunnel kam es zum Sturz des Schlussfahrers der Gruppe. Die beiden entgegenkommenden Frauen stehen möglicherweise mit dem Unfallgeschehen in Verbindung und sollen sich nach dem Unfall um den gestürzten Radfahrer gekümmert haben. Aufgrund eines vorübergehenden Gedächtnisverlusts des gestürzten Mannes konnte der Hinweis auf die beiden Frauen erst mit Verspätung erlangt werden. Der Radfahrer wurde seinerzeit schwerverletzt und stationär im Wittlicher Krankenhaus aufgenommen. Es werden nun die beiden Radfahrerinnen gesucht oder mögliche Zeugen, die Hinweise zu den beiden Frauen geben können. Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571/926-0 oder piwittlich@polizei.rlp.de

