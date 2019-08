Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der PI Daun vom 05.08.19

Daun (ots)

PRESSMELDUNG Ereignis: Brand eines leerstehenden Wohnhauses

Ort: Hillesheim, Kölner Straße

Zeit: 04.08.19, 22.35 h

Der Rettungsleitstelle in Trier wurde ein in Vollbrand stehendes Wohnhaus in der Kölner Straße in Hillesheim gemeldet. Bei dem Anwesen handelt es sich um ein seit einigen Jahren leerstehendes Gebäude, unmittelbar an der Kölner Straße (L 26). Durch die FFWen aus Hillesheim, Walsdorf, Wiesbaum, Jünkerath und Gerolstein konnte ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Unter erheblichem Kräfte- und Zeiteinsatz gelang es den Brand abzulöschen. Ein Betreten des Hauses war noch nicht möglich, da es stark einsturzgefährdet ist. Zunächst erfolgte während der Löscharbeiten die Sperrung der L 26 (Kölner Straße), auf Grund der Einsturzgefahr bleibt diese Sperrung bis auf weiteres bestehen.

Neben den FFWen war das DRK im Einsatz, insgesamt befanden sich über 80 Kräfte vor Ort. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell