Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) -Verkehrsunfall, Geschädigter gesucht-

Frankenthal (ots)

Am 07.05.2019, gegen 11.15 Uhr, beschädigt ein 62-jähriger Mann aus Speyer, im Parkhaus in der Welschgasse beim Einparken einen anderen Pkw. Nachdem er sich hiernach einen Parkplatz sucht und danach die Polizei verständigt, kann der geschädigte Pkw vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Bei dem geschädigten Pkw soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen handeln. Der Schaden dürfte sich im hinteren Bereich des Pkw befinden. Der Geschädigte wird gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

