Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel - Großbrand in Söhrewald

Kassel (ots)

Am 3.7.2019, um 2.10 Uhr, wurden im Söhrewalder Ortsteil Wattenbach zwei Großbrände gemeldet. In der Brunnenstraße steht zurzeit ein Mehrfamilienhaus in Vollbrand. Alle drei Bewohner, eine Familie aus zwei Erwachsenen und einem Kind, haben den Brand selbst bemerkt und konnten das Haus eigenständig und unverletzt verlassen. Gleichzeitig erging die Meldung über ein brennendes Wohnhaus in der Straße an der Kapelle. Dort brannte ein Einfamilienhaus. Hier konnte die schnell eingreifende Feuerwehr zwar einen Großbrand verhindern, trotzdem wurde eine Person leblos in den Räumlichkeiten aufgefunden. Die Ermittlungen zu den Bränden und zur Todesursache wurde von der Kriminalpolizei des Polizeipräsidium Nordhessen aufgenommen. An beiden Brandstellen wird der Sachschaden durch den Einsatzleiter der Polizei, Revier Ost, jeweils auf mehrere 100.000,-EUR geschätzt. Die Feuerwehren aus den Ortsteilen von Söhrewald werden unterstützt durch die Kameraden aus Lohfelden und Hessisch Lichtenau, sowie der Berufsfeuerwehr aus Kassel. Durch die massive Rauchentwicklung erfolgten Warnmeldungen an die Anwohner durch eine Rundwarnmeldung und Katwarn.

Westphal, Polizeihauptkommissar

