Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2 zu "Auto fährt in Juweliergeschäft": Fahndung dauert an; Polizei sucht weitere Zeugen

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 14:39 Uhr und 15:11 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichte Erst- und Folgemeldung.)

Kassel-Mitte: Die Fahndung nach den bislang unbekannten Tätern, die am heutigen Dienstagnachmittag mit einem Mercedes Kombi in die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts in der Kasseler Fußgängerzone gefahren waren, dauert weiterhin an. Neben zahlreichen Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Nordhessen kommt dabei auch ein Polizeihubschrauber aus Rheinland-Pfalz zum Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen war der Pkw gegen 14:15 Uhr offenbar gezielt in die Schaufensterscheibe gefahren. Unmittelbar danach soll der Wagen, in dem sich nach unterschiedlichen Zeugenangaben drei oder vier maskierte Personen befunden haben sollen, zurückgesetzt und in Richtung Königsplatz geflüchtet sein. Die Schaufensterscheibe wies erhebliche Schäden auf, in das Geschäft waren die Täter aber nicht gelangt. Auf der weiteren Flucht außerhalb der Fußgängerzone verursachte der Wagen dann weitere Sachschäden durch das Umfahren von Bauzäunen sowie das Fahren gegen ein geparktes Auto. In der Karl-Bernhardi-Straße ließen die Täter den Mercedes Kombi zurück und setzten ihre Flucht anderweitig fort. Personen sind durch die Tat und die anschließende Flucht glücklicherweise nicht verletzt worden.

Hinweise auf weitere Flucht mit schwarzem VW Golf

Wie Zeugen der Polizei schilderten, waren mehrere Personen in der Karl-Bernhardi-Straße in einen schwarzen VW Golf gesprungen. Der Wagen soll dann am Zwehrenturm über die rote Ampel auf die Hauptstraße (Steinweg / Frankfurter Straße) und dort in unbekannte Richtung weggefahren sein. Die weitere Fluchtrichtung ist derzeit nicht bekannt.

Polizei bittet um Hinweise

Die Kasseler Kriminalpolizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass es sich um einen versuchten Raubüberfall gehandelt haben könnte. Die Kriminalbeamten suchen nun nach weiteren Zeugen. Insbesondere Hinweise auf die weitere Flucht mit dem schwarzen Golf aus der Kasseler Innenstadt werden erbeten. Zudem erhoffen sich die Ermittler weitere Hinweise zu der Frage, an welcher Stelle die Täter vor der Tat mit dem dunklen Mercedes in die Fußgängerzone gefahren waren, aus der Bevölkerung zu bekommen. Hinweise nimmt die Kasseler Polizei unter der Tel. 0561 - 9100 entgegen.

