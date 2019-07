Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Auto fährt in Juweliergeschäft; offenbar niemand verletzt; Täter flüchtig

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Gegen 14:15 Uhr ist ein Pkw auf der Oberen Königsstraße in der Kasseler Innenstadt in ein Juweliergeschäft gefahren. Anschließend setzte der Wagen, in dem mehrere Personen gesessen haben sollen, zurück und flüchtete in Richtung Oberste Gasse. Derzeit läuft die Fahndung nach den flüchtigen Tätern auf Hochtouren. Nach ersten Erkenntnissen ist offenbar niemand verletzt worden. Der genaue Hintergrund des Vorfalls ist derzeit noch unklar. Ob es sich möglicherweise um einen versuchten Überfall handelte, ist nun Gegenstand der ersten Ermittlungen.

Wir berichten nach.

