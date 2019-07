Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Festnahme wegen unerlaubten Aufenthaltes bei Personenkontrolle am Königsplatz

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Streifen des Polizeireviers Mitte führten am gestrigen Montagabend, gegen 20:40 Uhr, auf dem Königsplatz in der Kasseler Innenstadt eine Personenkontrolle einer Gruppe von acht jungen Männern durch, die sich auf Stühlen eines bereits geschlossenen Cafés niedergelassen hatten. Nach der Überprüfung der Personalien war bei zwei aus Somalia stammenden Männern der derzeitige Aufenthaltsstatus unklar. In einem Fall stellte sich bei den weiteren Ermittlungen heraus, dass der junge Mann über einen gültigen Aufenthaltstitel verfügt. Ein 21-Jähriger hielt sich jedoch unerlaubt in Deutschland auf. Er war aus diesem Grund zudem bereits von der Ausländerbehörde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Beamten des Innenstadtreviers nahmen den 21-Jährigen fest und brachten ihn zur Dienststelle. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden, der über die Abschiebungshaft entscheidet.

