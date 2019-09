POL-PDWO: Worms - "sicher.mobil.leben - Brummis im Blick", Polizei Worms beteiligt sich an bundesweiter Aktion

Polizeidirektion Worms

Am gestrigen Donnerstag, 12.09.2019, hat sich auch die Polizei Worms, mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei, am bundesweiten Verkehrssicherheitstag beteiligt. Kontrolliert wurden im Bereich der B9 im Wormser Norden insbesondere Kleintransporter der so genannten "Sprinter"-Klasse. Überprüft wurden insgesamt 63 Fahrzeuge, darunter auch drei LKW über 3,5 Tonnen.

Bei 23 festgestellten sonstigen Verstößen wie Gurtpflicht oder Handynutzung, musste insgesamt fünf Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt werden. Die Gründe hierfür waren unterschiedlich: Bei zwei Fahrern war der Brummi überladen, bei zwei weiteren Fahrzeugen war die Ladungssicherung nicht ausreichend. Beim fünften Fahrer konnten so genannten "Auffallerscheinungen", welche auf einen Konsum von Betäubungsmittel hindeuten, festgestellt werden. Ein entsprechender Test reagierte positiv auf THC.

Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe kommt gemäß Bußgeldkatalog auf den Fahrer nun ein Bußgeld in Höhe 500 Euro sowie ein Fahrverbot zu. Zudem muss er im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

Die Kontrollen erhielten sowohl von einem Großteil der Betroffenen, als auch bei einer Vielzahl von Passaten ein positives Feedback.

