Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Polizei sucht flüchtigen Unfallfahrer

Rees (ots)

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, hat sich am frühen Samstagabend ein Unfallfahrer aus dem Staub gemacht. Ein 19jähriger Autofahrer aus Rees war mit seinem Fahrzeug gegen 19.00 Uhr auf der Groiner Allee in Richtung Melatenweg unterwegs, als ihm ein Fahrzeug auf der Mitte der Straße entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Mann nach rechts aus. Er prallte mit dem rechten Außenspiegel gegen einen Leitpfosten. Der Spiegel ging dabei zu Bruch. Auch die Beifahrertür wurde in Mitleidenschaft gezogen. Nach Angaben der Zeugen soll es sich bei dem entgegenkommenden Wagen um ein Taxi gehandelt haben. Hinweise an die Polizei Emmerich, 02822-7830 (SI)

