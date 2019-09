Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Enzklösterle - Unkrautbrenner setzt Geräteschuppen in Brand

Calw (ots)

Vermutlich durch Unachtsamkeit bei der Benutzung eines Unkrautbrenners geriet am Dienstag, kurz vor 12:00 Uhr ein Geräteschuppen in der Straße Am Sonnenhang in Brand. Der Holzschuppen ist baulich an ein Wohnhaus angeschlossen. Vermutlich kam der Brenner mit dem Anbau in Kontakt, sodass dieser sich entzündete. Durch das rasche einschreiten der Freiwilligen Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden. Der Eigentümer erlitt einen Schock und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

