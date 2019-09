Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit eskaliert - 21-Jähriger geht dazwischen

Ludwigshafen (ots)

Ein frisch getrenntes Paar traf am Donnerstag (05.09.2019), gegen 19.30 Uhr, im Bereich des Einkaufszentrums in der Yorckstraße aufeinander. Nach einem kurzen Gespräch entwickelte sich ein Streit. Dieser wiederum endete in einer körperlichen Auseinandersetzung sowie Beleidigungen zwischen dem 25-Jährigen und der 20-Jährigen. Ein aufmerksamer 21-Jähriger bekam die Auseinandersetzung mit und ging dazwischen. Durch die Auseinandersetzung wurde die 20-Jährige leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1033

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell