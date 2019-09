Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrstreifenwechsel endet in Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots)

Ein 23-jähriger Motorradfahrer wurde am Donnerstag (05.09.2019) verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er zuvor in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Eine 28-Jährige war gegen 10.10 Uhr mit ihrem Auto auf der Raschigstraße in Richtung Bruchwiesestraße unterwegs, als sie vom linken Fahrstreifen auf den rechten wechseln wollte. Hierbei übersah sie einen Motorradfahrer, der ebenfalls auf der Raschigstraße fuhr und kollidierte mit diesem. Der 23-Jährige stürzte mit seinem Motorrad und verletzte sich hierbei. Der junge Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1033

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell